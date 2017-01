Attaques répétées contre Oumar Sarr : Wade traduit Farba Senghor en Conseil de discipline du PDS

Abdoulaye Wade l’avait averti. L’ancien chef de l’État avait déjà envoyé une lettre à Farba Senghor pour l’inviter à arrêter ses attaques contre le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr. Le mis en cause lui avait présenté ses excuses, mais, n’avait pas cessé de d’envoyer des vertes et des pas mures au maire de Dagana. Wade est passé à la vitesse supérieure. Il a livré son ancien ministre à la Commission de discipline de son parti.



Farba Senghor est convoqué ce jeudi à midi. Il sera devant le tribunal dirigé par Abdoulaye Faye. Il dit assumer ses diatribes contre Oumar Sarr dont il pointe « l’incompétence » et « l’incapacité à diriger le Pds ». Il sera assisté de Mes Adama Fall et Moustapha Dieng.



Parmi ses soutiens, on compte Aïda Mbodji, la présidente du groupe parlementaire Libéraux et Démocrates, et Pape Samba Mboup, l’ancien chef de cabinet de Wade.



Pour Farba Senghor, c’est un groupe de responsables du Pds qui tentent de manipuler Wade et son fils, Karim, pour l’éliminer politiquement. Il accuse ses détracteurs de chercher à « vendre le parti en s’acoquinant avec le pouvoir, parce qu’il leur est facile d’entrer au Palais à l’heure qu’ils veulent ».



Leral.net