Atteint de trois balles lors du braquage de l'Ecobank de Yeumbeul, la famille de Khassim Diakhaté dénonce la négligence des autorités

Le braquage de l'Ecobank à Yeumbeul sud, il y a environ un peu plus d'un mois, enregistre sa première victime. L'individu qui a été blessé cette nuit-là par les braqueurs est décédé hier des suites de ses blessures après avoir reçu trois balles dans différentes parties de son corps: un balle au niveau du cou, une autre à la mâchoire et une troisième balle à la colonne vertébrale.



Après quelques jours d'hospitalisation, il est sorti de l'hôpital. Cependant, sa famille déplore une négligence des autorités et des blouses blanches.



Son frère Pape Diakhaté dénonce, "les médecins avaient refusé de lui prodiguer des soins. Le premier jour, il n'avait reçu qu'une perfusion. Il a fallu que mon frère s'en prennent à eux pour qu'ils lui viennent à son chevet. Le deuxième jour, des policiers sont allés à l'hôpital pour veiller sur lui".



Au domicile du défunt, c'est la consternation totale. Khassim est décédé dans la nuit de lundi à mardi à son domicile à Yeumbeul. " Les balles n'étaient pas extraites de son corps. Il avait confié à un de ses amis qu'il allait mourir car il ressentait une douleur au niveau de son coeur. Il avait un rendez-vous médical le 3 mars prochain, mais c'est comme si les médecins savaient que c'était fini pour lui. Nous savons que la mort relève de la volonté divine, mais il y a une négligence totale dans cette affaire", s'indigne le frère de la victime.



Khassim Diakhaté, âgé de 52 ans et père de sept enfants était un boucher et gérait une dibiterie. Son enterrement était prévue hier mais la police a opposé un niet catégorique. Une autopsie sera faite pour élucider les causes exactes de sa mort.



source: la tribune