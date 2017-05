Atteintes vie privée sur Whatshapp, Facebook et Snapchat : Awa Ndiaye prône l’observation stricte de la loi

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2017 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

La présidente de la commission de protection des données personnelles (CDP), vote en faveur de l’observation stricte et coercitive de la loi sur ’’la protection des données personnelles concerne tous les citoyens’’ soit une réalité notamment les délits concernant « les atteintes à la vie privée sur le NET tant sur le plan de la diffamation, de l’usurpation d’identité, de vol de données ». La présidente de la commission de protection des données personnelles (CDP), Awa Ndiaye a insisté sur l’importance de la protection des citoyens surtout par rapport à la préservation de leur vie privée face au développement des réseaux sociaux. ’’la loi doit être également observée afin que les atteintes à la vie privée sur le NET tant sur le plan de la diffamation, de l’usurpation d’identité, de vol de données, soient combattues’’, adit Awa Ndiaye. Mme Awa Ndiaye s’exprimait ainsi lors du comité régional de développement (CRD) sur la sensibilisation et l’information des acteurs de la région de Thiès sur les objectifs et missions de la CDP. Selon elle, la mission de la CDP entre en droite ligne de la nécessité de veiller à la protection des citoyens contre l’utilisation abusive de leurs données personnelles mais aussi de les informer et de promouvoir le droit de la protection des données personnelles tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, elle a indiqué que la commission de protection des données personnelles (CDP) va également organiser des réunions et rencontres d’information et de sensibilisation dans les 14 régions du Sénégal. Le CRD présidé par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Mbassa Sène, a donné l’occasion aux experts et techniciens de la CDP de faire des présentations sur le cadre sénégalais de la protection des données personnelles, sur la loi, mais aussi sur les notions de sécurité et de confidentialité des données personnelles ainsi que sur les missions de contrôle. Une grande caravane de vulgarisation et de sensibilisation s’est également déroulée à travers les différentes artères de la ville de Thiès et notamment dans les lycées Malick Sy, FAHU, Amary Ndack Seck , Medina Fall et Jules Sagna, avant un rassemblement à la Promenade des thiéssois en présence du Maire Talla Sylla.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook