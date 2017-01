Attendu ce jeudi à Banjul, Adama Barrow remercie le Président Macky Sall sur son compte Twitter

"Je serai de retour en Gambie aujourd’hui. Je remercie le président Macky Sall pour son hospitalité", écrit Adama Barrow sur son compte Twitter. Le président Barrow qui a prêté serment à Dakar, le 19 janvier, est au Sénégal depuis 10 jours, à la demande de la Communauté économiques des Etats de l’Etat de l’Afrique (CEDEAO) pour des raisons de sécurité.



Adama Barrow a demandé la poursuite de l’opération de la CEDEAO dans son pays, lancée le 19 janvier pour forcer Yahya Jammeh à partir, jugeant les conditions de sécurité insuffisantes pour rentrer.



Jammeh qui a quitté la Gambie le 21 janvier au soir après une médiation des Présidents guinéen et mauritanien, Alpha Condé et Mohamed Abdel Aziz, s’est exilé en Guinée équatoriale.



Le nouveau Président a demandé aux forces ouest-africaines de rester six mois dans le pays afin d’aider l’armée gambienne à se structurer et le pays à se stabiliser après 22 ans de règne de Yahya Jammeh.

source:aps.sn