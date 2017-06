Attendu le 5 juillet à Dakar, Wade débarquera en jet privé avec une task-force

Abdoulaye Wade compte quitter la France pour regagner son pays afin de préparer le combat des législatives. Il débarquera en jet privé et fera peut-être le chemin avec Viviane Wade et plusieurs autres collaborateurs.



Dans un document intitulé «comment Wade prépare son retour», la Lettre du Continent confirme le journal «Les Echos». L’itinéraire ayant la préférence de l’ancien Président mènerait ce dernier à Dakar le 5 juillet, après des escales à Madrid, Rome et Milan, trois métropoles où résident des milliers de ressortissants de la diaspora sénégalaise.



Dans les hypothèses, Abdoulaye Wade voyagerait avec son épouse Viviane Wade, ainsi que plusieurs collaborateurs à bord d’un Cessna Citation X de 13 places. Ce jet privé, considéré comme l’un des avions d’affaires les plus performants du monde, est mis à sa disposition par un «ami».



SeneNews.com avec les Echos