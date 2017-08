Attentat à Barcelone: L’Etat islamique revendique l’attaque qui a fait au moins 13 morts et 80 blessés

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué l'attentat qui a fait au moins 13 morts et 80 blessés jeudi à Barcelone (Espagne), dans un communiqué diffusé par son agence de propagande, Amaq et relayé par le centre américain de surveillance des sites jihadistes, SITE.



«Les assaillants de l'attaque de Barcelone étaient des soldats de l'Etat islamique», indique le communiqué, ajoutant que «l'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les Etats de la coalition» internationale antijihadistes opérant en Syrie et en Irak.