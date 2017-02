Attentat à la pudeur: Un vieux de 75 ans tente de violer une étudiante

Né à Kaour en Gambie, Assane Cissé séjourne, depuis la semaine dernière, à la prison de Diourbel. Se disant marabout-guérisseur, il a été arrêté pour attentat à la pudeur au préjudice de l’étudiante F. Diop. Pensionnaire de l’Université virtuelle de Kaolack, la demoiselle avait une rage de dents et a été orientée vers un guérisseur par sa mère convaincus des compétences de ce faiseur de miracles officiant à quelques encablures de la Grande mosquée de Touba.



Sur ce, la jeune étudiante affrète un taxi, mais en cours de route, le chauffeur du taxi lui suggère d’aller voir «un autre guérisseur plus performant». Elle accepte le principe et se fait conduire au quartier Darou Tanzil. Sur place, le taximan reste dans son véhicule, laissant sa cliente s’introduire chez le guérisseur. L’objet de la visite expliqué, l’hôte entame sa médication. Il s’approche de sa patiente et se met à lui mordiller la joue droite. Un soin qui a vite pris des allures de caresses.



Selon l’étudiante, l’homme s’est permis de lui lécher la joue et poussant le bouchon, il glisse sa langue dans son oreille, avant de vouloir lui saisir sa lèvre inférieure.



Enhardi, soutient la victime, Assane Cissé chercha à «introduire sa langue dans sa bouche». Là, l’étudiante n’avait plus besoin de dessin pour comprendre qu’elle avait affaire à un lubrique et vicieux charlatan. Elle dit l’avoir vigoureusement repoussé. Comme si de rien n’était, l’homme s’est mis à psalmodier des incantations. Mais, revenant à la charge, le septuagénaire précipite sa main droite dans le soutien-gorge de F. Diop, s’agrippe à ses seins et cherche à en sucer les bouts. Et tel un forcené, il glisse sa main gauche entre les jambes de F. Diop qui dit l’avoir énergiquement repoussé.



«Calmé, il a introduit un tube métallique dans ma bouche, a soufflé et des vers de terre en ont surgi. Il m’a demandé de cracher. Après quoi, il m’a assuré avoir soigné mon mal, avant de me réclamer 1 000 FCfa.



Mais, lorsque je me suis levée pour partir, il a encore tenté de me retenir, m’a attiré avec force, j’ai résisté et pris la fuite.»



De retour chez elle, la victime narre sa mésaventure à sa sœur, A. Diop, laquelle a décidé de piéger le guérisseur. A son tour, elle simule un mal de dents et se transporte chez le charlatan qui, ayant mordu à l’hameçon, retombe dans ses travers. Les victimes alertent les limiers du commissariat spécial de Touba qui procèdent à l’arrestation de Assane Cissé. Battant sa coulpe, il a été placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet de Diourbel.



( L'Observateur)