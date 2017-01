Attentat d’Istanbul. Huit suspects ont été arrêtés

La police turque a arrêté lundi huit personnes dans le cadre de l’enquête sur l’attentat dans une boîte de nuit d’Istanbul samedi qui a coûté la vie à 39 personnes.



Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue lundi à Istanbul dans le cadre de l’enquête sur l’attentat revendiqué par l’EI contre une discothèque huppée de la métropole turque, a rapporté l’agence de presse Dogan.



Aucun autre détail n’était disponible au sujet de ces personnes arrêtées par des équipes de la police antiterroriste. Il s’agit des premières interpellations en lien avec l’attaque survenue pendant la nuit du Nouvel an qui a fait 39 morts et dont l’auteur en fuite était activement recherché par les autorités.