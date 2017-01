Attentat d'Istanbul : la Sénégalaise arrêtée en Turquie s’appelle Dina A., elle a 27 ans,

La jeune Sénégalaise arrêtée à Istanbul en même temps que l’auteur de l’attaque meurtrière du réveillon a été identifiée comme Dina A., âgée de 27ans.



Le quotidien Libération écrivait, en reprenant les médias turcs, qu’une jeune Sénégalaise a été arrêtée en même temps que Abdulkadir Masharipov, l’auteur de l’attaque meurtrière du nouvel an.



Selon nos informations, cette dernière a été identifiée comme se nommant Dina A., âgée de 27 ans. Du moins c’est ainsi qu’elle s’est présentée aux enquêteurs turcs qui ont établi qu’elle a joué un rôle actif dans l’attaque au même titre qu’une Somalienne Aysha M. et une Egyptienne Tene Traré. Selon les enquêteurs turcs, les trois femmes- qui ont été arrêtées à Esenyurt dans le même appartement que le tueur- devaient rallier, via la Turquie, les bastions de l’Etat islamique en Syrie où elles auraient déjà séjourné.



Pis, elles ont aidé l’auteur de l’attaque qui a avoué aux autorités turques avoir reçu ses ordres de Daesh. Les mêmes sources renseignent que le terroriste et ses complices avaient prévu de quitter le pays sous prétexte d’un voyage familial et cherchaient ainsi de faux papiers. Pour rappel, le suspect principal de l'attentat était en cavale depuis plus de quinze jours après avoir ouvert le feu sur des centaines de personnes qui célébraient le Nouvel An dans la discothèque branchée Reina, au bord du Bosphore.



Trente-neuf personnes, dont 27 étrangers, avaient été tuées et 65 autres blessées. Fait inhabituel, Daesh avait revendiqué l’attaque alors que son auteur était toujours en cavale.



Source Libération