Attentat de Berlin: la police recherche un Tunisien, selon les médias allemands

Selon les médias allemands, la police est à la recherche d'un suspect tunisien dans l'enquête sur l'attentat de Berlin, revendiqué par Daesh.



La police allemande est à la recherche d'un Tunisien dont un document d'identité a été retrouvé dans le camion qui a foncé sur un marché de Noël lundi soir à Berlin, affirment deux journaux allemands mercredi.



Selon des informations du quotidien Bild et de la Allgemeine Zeitung de Mayence, l'homme est âgé de 21 ou 23 ans, et connu sous trois identités différentes.



L'homme est connu des services de police pour coups et blessures



Les enquêteurs ont retrouvé ce document d'identité sous le siège du conducteur dans la cabine du poids-lourd qui a délibérément foncé sur des chalets en bois d'un marché de Noël très fréquenté, tuant 12 personnes. L'attentat a été revendiqué par les jihadistes du groupe Etat islamique.



Cet homme est connu des services de police pour des coups et blessures mais il a disparu avant d'être jugé, il est en outre considéré comme dangereux car lié à "un grand réseau islamiste", selon Bild. Le papier d'identité retrouvé dans le camion est un document remis à un migrant dont la demande d'asile a été rejetée sans pour autant qu'il puisse être expulsé.



L'assaillant a pris la fuite. Un Pakistanais, arrêté peu après sur un lieu proche de l'attentat, a été finalement relâché mardi soir.