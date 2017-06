Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Attentat de Londres: la "Une" de Charlie Hebdo choque les Britanniques Rédigé par Massene Diop le 12 Juin 2017 à 13:15 | Lu 70 fois



"Shame on you" ("Honte à vous", en français). La "Une" publiée par "Charlie Hebdo", après l'attentat de Londres du 3 juin, passe très mal au Royaume-Uni. Le tabloïd "The Sun" a consacré un article au dessin " de mauvais goût" qui orne la première page de l'hebdomadaire satirique, pour son numéro du 7 juin.







La Première ministre Theresa May Y Est Représentée Avec La Tête Coupée. Son Corps Se Tient Droit, Tandis Que Ladite Tête Se Trouve Sous Son Bras Droit. "Enough Is Enough", Lâche La Cheffe Du Gouvernement Dans Une Bulle ("Trop, C'est Trop"). Le Tout, Juste Au-Dessous D'un Titre Écrit En Lettres Rouges, "Multiculturalisme À L'anglaise".



En Faisant Cela, L'hebdomadaire "A Giflé Tous Les Britanniques Qui Avait Soutenu Sa Rédaction Au Lendemain De L'attentat Qui L'a Frappé En 2015", Estime The Sun. Le Journal Britannique Tire Également À Boulets Rouges Sur Un Autre Dessin, Mettant En Scène Des Personnes Qui Courent Avec Une Bière. Ce Dernier Croquis Fait Implicitement Référence À Un Homme Qui Fuyait Avec Une Bière À La Main Pendant L'attaque Revendiquée Par L'organisation Etat Islamique (EI).







Ce n'est pas la première fois, depuis l'attaque de janvier 2015, que Charlie Hebdo s'attire les foudres d'une population frappée par un drame. En novembre dernier, la ville d'Amatrice, victime d'un tremblement de terre meurtrier (295 victimes) à la fin de l'été, a attaqué Charlie Hebdo pour "injure publique" et "diffamation".



Les raisons de la colère: en août 2016, le titre avait publié deux caricatures jugées attentatoires à l'image des victimes et des Italiens en général. La Première ministre Theresa May Y Est Représentée Avec La Tête Coupée. Son Corps Se Tient Droit, Tandis Que Ladite Tête Se Trouve Sous Son Bras Droit. "Enough Is Enough", Lâche La Cheffe Du Gouvernement Dans Une Bulle ("Trop, C'est Trop"). Le Tout, Juste Au-Dessous D'un Titre Écrit En Lettres Rouges, "Multiculturalisme À L'anglaise".En Faisant Cela, L'hebdomadaire "A Giflé Tous Les Britanniques Qui Avait Soutenu Sa Rédaction Au Lendemain De L'attentat Qui L'a Frappé En 2015", Estime The Sun. Le Journal Britannique Tire Également À Boulets Rouges Sur Un Autre Dessin, Mettant En Scène Des Personnes Qui Courent Avec Une Bière. Ce Dernier Croquis Fait Implicitement Référence À Un Homme Qui Fuyait Avec Une Bière À La Main Pendant L'attaque Revendiquée Par L'organisation Etat Islamique (EI).Ce n'est pas la première fois, depuis l'attaque de janvier 2015, que Charlie Hebdo s'attire les foudres d'une population frappée par un drame. En novembre dernier, la ville d'Amatrice, victime d'un tremblement de terre meurtrier (295 victimes) à la fin de l'été, a attaqué Charlie Hebdo pour "injure publique" et "diffamation".Les raisons de la colère: en août 2016, le titre avait publié deux caricatures jugées attentatoires à l'image des victimes et des Italiens en général. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Melania et Barron Trump s'installent à la Maison-Blanche Tunisie: mobilisation pour la liberté de ne pas jeûner pendant le Ramadan