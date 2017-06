Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Attentat de Londres : un policier raconte sa lutte avec les trois terroristes Rédigé par Khary DIENE le 29 Juin 2017 à 12:48 | Lu 431 fois Wayne Marques a été blessé très gravement,en s'opposant aux trois terroristes qui ont perpétré l'attentat de Londres le 3 juin dernier.







"Tout le monde était immobile"



Originaire de Birmingham, le policier a été blessé très gravement lors de son face à face avec les trois terroristes, Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane et Youssef Zaghba.





Au début de l'attaque, Wayne Marques assure son service non loin du London Bridge. Il se détend pendant sa pause et regarde un match de football sur son smartphone.



L'agent raconte avoir alors entendu des cris et a très rapidement compris qu'un événement grave était en cours.



"Je n'ai pas vu qui a crié - mais je me rappelle très bien les gens aux terrasses comme pétrifiés. Les serveurs, ceux qui fumaient une cigarette devant, les gens qui attendaient de pouvoir rentrer... Tout le monde était immobile et regardait dans la même direction."



Pensant à une bagarre de rue, il descend la rue et est prévenu que quelqu'un a été poignardé. "Une jeune femme criait et je l'ai vu se faire poignarder par un homme. Un autre passant s'est mis à courir vers moi et a trébuché. J'aperçois les couteaux et je les vois l'entourer et le frapper au sol".



"Je sens le métal"



Wayne Marques décide alors d'intervenir et de s'opposer aux trois terroristes. "J'ai déplié ma matraque, pris une grande

respiration et j'ai chargé", se rappelle-t-il.

"J'essaye de mettre hors d'état de nuire d'un seul couple premier. Il faiblit et je parviens presque à le mettre au sol. A ce moment-là, je reçois une très grosse charge au flanc. Je sens le métal." Le policier vient d'être poignardé à l'oeil droit.



"Les lumières s'éteignent. J'ai ressenti un vertige, je titube, j'essaye de lever la tête et je vois un couteau s'abattre sur moi. Instinctivement, je lève le bras et je le bloque."



Entouré par deux, puis trois assaillants, Wayne Marques se bat pendant de longues secondes. "Je me suis aperçu que j'avais un couteau planté dans la jambe droite [...] Une voix dans ma tête m'a dit 'ne tombe pas, ne tombe pas'.



A ce moment-là, j'essayait simplement de résister, je ne me rendais pas à quel point j'étais blessé."



"Suis-je un héros ?"



Les trois terroristes s'éloignent du policier. "Le plus petit d'entre eux a crié 'Allahu Akbar' plusieurs fois", raconte l'agent, qui s'attend à être achevé :



"J'avais l'impression d'être comme un cowboy dans un western, attendant qu'ils dégainent [...] Je ne me l'explique pas, mais ils ne sont pas revenus pour me tuer."



Le commando s'éloignent et les collègues de Wayne Marques arrivent sur les lieux de l'affrontement. "Je leur ai dit 'allez les choper'", raconte le policier. "Je savais que j'étais blessé très gravement [...] J'ai réalisé que j'avais très peu de temps [...] Je crache le sang que j'ai dans la bouche [...] J'ai demandé au collègue qui me tenait la main de faire passer un message à ma famille et mon partenaire. Il m'a dit 'pas question, mec'. Je lui ai dit 'fais-le' et je me suis évanoui."



Wayne Marques a subi de nombreuses opérations et prend plus de 20 pilules chaque jour pour se soigner depuis l'attentat .



Il espère pouvoir guérir de ses blessures à la jambe mais n'a pas encore décidé s'il souhaitait reprendre son activité de policier.



"Suis-je un héros ? Probablement oui aux yeux de beaucoup de monde, mais je retiens surtout que huit personnes ont perdu la vie, sans compter les nombreux blessés [...] J'ai juste essayé de maintenir les gens en vie. C'est mon boulot, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire."



source:actualites.nouvelobs





