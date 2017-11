Attentat de New York : qui est Sayfullo Saipov, le suspect interpellé

Il a roulé à tombeau ouvert mardi après-midi sur une promenade du bord de l’Hudson, à Manhattan (New York), laissant derrière lui des piétons et cyclistes renversés. Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans, est soupçonné d’être l’auteur de l’attaque au camion-bélier qui a tué au moins huit personnes et en a blessé onze autres.



Selon le New York Times, Sayfullo Saipov arrive en 2010 dans l’Ohio depuis Tachkent, la capitale de l’Ouzbekistan. Il a alors 22 ans et parle à peine anglais.



Sans que l’on sache encore quand, le jeune homme part s’installer à Fort Myers (Floride). Il devient chauffeur de camion et rencontre Kobiljon Matkarov, 37 ans, immigré ouzbek comme lui. «Quand je l’ai connu, c’était un type bien (...) Il aimait les Etats-Unis, il semblait chanceux, heureux, et tout avait l’air d’aller bien», a expliqué ce compatriote au New York Times.







Le suspect serait marié et père de deux enfants, a expliqué de son côté Kobiljon Matkarov au Tampa Bay Times. Selon ce quotidien diffusé en Floride, Sayfullo Saipov avait une résidence à Tampa, dans le nord-ouest de l’Etat.



La résidence de Tampa où aurait vécu Sayfullo Saipov



AFP/Getty Images/Joseph Garnett Jr.

Le suspect de l’attaque de Manhattan pourrait avoir vécu dans cet appartement de Tempa en Floride. Sayfullo Saipov aurait donné cette adresse lorsqu’il a été arrêté pour un défaut d’entretien de son véhicule.







Sayfullo Saipov repart ensuite dans le nord du pays et s’installe dans le New Jersey, à Paterson, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de New York. Là, il devient chauffeur Uber. Selon l’entreprise de chauffeurs privés interrogée par le quotidien new-yorkais, tous ses antécédents ont été vérifiés à ce moment-là, sans que le moindre soupçon ne soit éveillé.



Sayfullo Saipov est détenteur d’une «Green Card», un permis de séjour permanent, a confié une source policière au New York Times.



Mardi après-midi, après avoir tué onze personnes à Manhattan, le jeune Ouzbek a été blessé au ventre par un tir policier et a été interpellé. Selon CNN, un mot, écrit en anglais et laissé dans le camion meurtrier, prêterait allégeance à l’organisation terroriste Etat islamique. Des témoins ont par ailleurs raconté que Sayfullo Saipov avait crié «Allah Akbar» et «Dieu est grand en arabe» alors qu’il venait d’abandonner son véhicule.



leparisien.fr