Attentat de Nice: une information judiciaire ouverte sur le dispositif de sécurité Rédigé par la redaction le 5 Avril 2017 à 16:01 | Lu 101 fois Les parents d'un petit garçon de quatre ans, tué lors de l'attentat sur la Promenade des Anglais, le 14 juillet 2016 au soir, estiment qu'il y a eu des failles dans l'organisation. Une information judiciaire est donc ouverte sur le dispositif de sécurité, a-t-on appris ce mercredi.

Une information judiciaire sur d'éventuelles faillesdans le dispositif de sécurité au soir de l'attentat du 14 juillet à Nice a été ouverte lundi, a indiqué à L'Express le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, confirmant une information de Nice-Matin. "Deux juges d'instruction ont été désignés par le président du tribunal de grande instance (TGI) de Nice", nous précise le procureur.



L'ouverture de cette information judiciaire fait suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Me Yassine Bouzrou, l'avocat des parents du petit Yanis, quatre ans, fauché par le camion de Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Cette plainte vise la mairie de Nice et l'Etat, qui étaient chargés de la sécurisation de la Promenade des Anglais ce soir de juillet 2016, où environ 30 000 personnes étaient réunies.23 plaintes contre la ville et l'EtatDans ce dossier, 23 plaintes mettant en cause le dispositif de sécurité avaient été déposées par des victimes ou leurs familles,toutes classées sans suite le 19 janvier dernier. Mais Me Yassine Bouzrou a décidé de passer en force, déclenchant l'ouverture de cette information en se constituant partie civile. Il a déposé, en outre, une demande dépaysement du dossier le 21 mars, qui est en cours d'examen par la cour d'Aix-en-Provence. Yassine Bouzrou, justifie sa demande de dépaysement parce que "le procureur [de Nice, Jean-Michel Prêtre] a lui-même participé aux réunions préparatoires sur les risques d'attentat" et que "son enquête préliminaire [classée sans suite] est totalement partielle car ni le préfet ni aucun policier n'ont été entendus", a-t-il expliqué à l'AFP. Le 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, avait foncé dans la foule au volant d'un poids-lourd sur la foule, venue assister au feu d'artifice. Lancé à grande vitesse sur près de 2 kilomètres sans être intercepté, son véhicule a causé la mort de 86 personnes et fait 450 blessés.



source:lexpress.fr

