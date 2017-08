Attentat de Ouagadougou : Un Sénégalais et son épouse enceinte de 5 mois parmi les victimes

Mexene Fenaiche, un Sénégalais d'origine libanaise, et son épouse enceinte de 5 mois font partie des victimes de l'attentat perpétré dimanche soir à Ouagadougou, au Burkina Faso, a appris l'APS auprès de leur famille.

Agé de 32 ans, le jeune Sénégalais, né à Rebeuss à Dakar, gérait un grand magasin Orca dans la capitale du Burkina-Faso.

Au moment de l'attentat, le couple se trouvait dans le restaurant "Istanbul", toujours selon la famille.

Le père de Mexene Fenaiche, à la tête d'une délégation, se rendra mardi à Ouagadougou pour le rapatriement des corps.

L'attaque du restaurent "Istanbul", menée par des jihadistes présumés a fait 18 morts et une dizaine de blessés, selon le bilan fait par le gouvernement burkinabé.

Le président de la République, Macky Sall a exprimé, lundi, dans un tweet, son "soutien total" au peuple burkinabé après l'attaque terroriste survenue dans la nuit du dimanche au lundi contre un café-restaurant en plein cœur de Ouagadougou.

"Contre le terrorisme, soutien total au peuple burkinabé et à mon frère le président (Roch Marc Christian Kaboré)", a écrit Macky Sall dans un tweet publié sur le site de la Présidence sénégalaise.



Auteur: aps - APS



