Attention arnaque: un individu se fait passer pour Cheikh Ba, le Directeur Général des Impôts via Facebook... Jusqu'où iront-ils ces arnaqueurs du net ? A défaut de pouvoir répondre à cette question à mille inconnues, votre site préféré Leral.net vous prie instamment, chers internautes, de redoubler de vigilance sur la toile et de ne pas croire tout ce que vous y voyez.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2017 à 22:44 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques temps, un individu se faisant passer pour le Directeur général des impôts, Cheikh BA, a créé une page Facebook au nom de ce dernier et est train d'arnaquer d'honnêtes citoyens.



Joint au téléphone, M.BA a précisé qu'il ne dispose pas, pour l'instant, de compte Facebook et a présenté ses excuses et ses regrets à toutes les victimes de ce sinistre individu, qui semble être domicilié en Côte d'Ivoire. Une plainte va d'ailleurs être déposée dans les meilleurs délais.





La rédaction Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook