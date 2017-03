Au Mali, une émission de télé-réalité pour réconcilier les couples divorcés

Un an après une émission inédite de télé-réalité dédiée aux entrepreneurs de la diaspora, on continue d'innover au Mali en matière de télévision. Cette fois, c'est une émission qui vise à rabibocher des couples séparés. Elle sera lancée le 10 mars prochain par Fatoumata Bintou Konaté, journaliste à la radio IKA FM.



Les divorces sont tellements devenus monnaie courante et inquiétants dans nos sociétés qu'ils suscitent une émission pour y remédier. C'est un concept qui est sur le point de naître au Mali.



La journaliste malienne Fatoumata Bintou Konaté, qui anime déjà une émission sur la diaspora malienne dont une partie est consacrée à la vie des épouses et enfants d’émigrés, lance en effet une télé-réalité sur les divorces. Ce sera le 10 mars. L’objectif recherché est de faciliter la réconciliation entre les couples divorcés par l’éducation, l’information, la sensibilisation et la prévention.



S'il faut attendre le lancement officiel pour lever le voile sur le contenu, on sait d'ores et déjà, que la journaliste fera intervenir des spécialistes en matière de couple tels que des juristes, des psychologues, des médecins, des religieux.



Décidément, au Mali, il existe visiblement un véritable laboratoire d'idées en matière de télé-réalité. On se souvient que l'année dernière, une autre émission inédite de télé-réalité, Diaspora Entrepreneurship, avait été lancée à Paris pour mettre en compétition les entrepreneurs maliens de la diaspora qui veulent investir dans leur pays d'origine.



