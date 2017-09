Au PIT, on réclame la "chute" de Moustapha Niasse Même au sein du PIT, tout le monde ne plaide pas pour la reconduction de Moustapha Niasse au sein de l’Assemblée nationale. Le patron de Dakar de ladite formation politique, indique que le Président Macky Sall serait bien inspiré d’écarter l’enfant de Keur Madiabel du perchoir.

« Le Président Macky Sall doit donner un signal fort, en ne reconduisant pas Moustapha Niasse au perchoir de l’Assemblée nationale. Il nous faut à l’Assemblée nationale des débats qui soient à un certain niveau. Et de mon point de vue, Moustapha Niasse peut constituer un blocage par rapport à l’élévation du débat au niveau de l’institution. Et puis, je considère aussi que la page de ces personnes doit être tournée », a laissé entendre Ibrahima Guèye.



Et sur le point de chute de Niasse en cas de départ ?

Le coco de Khar Yallah en rajoute une couche. « Je considère qu’il doit atterrir chez lui. Le seul poste qu’il n’a pas occupé, c’est celui de président de la République. Il peut, à partir de chez lui, apporter des conseils au gouvernement, au président de la République, à l’Assemblée nationale, aux Sénégalais, de manière générale. Je ne le vois plus exercer de manière active au sein d’un gouvernement ou au niveau d’une institution… », croit le camarade d’Amath Dansokho, Ibrahima Sène, Maguette Thiam, entre autres.



