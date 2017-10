Au Sénégal, il y a de 570000 malvoyants dont 165 000 aveugles (Médecin) C’est la révélation que Maodo Malick Diop, médecin-chef région médicale de Ziguinchor a faite hier au cours d’un atelier de partage entre les acteurs de la santé et les journalistes à Ziguinchor.

« Au Sénégal, il a plus de 570 000 de personnes qui ont des problèmes de vue et 165 mille personnes sont devenus aveugles à cause de la négligence de cette maladie », a précisé le médecin. A l’en croire, la maladie oculaire est en train « de faire des ravages à travers le pays ».

Par ailleurs, il a indiqué que le personnel qualifié pour ce travail fait défaut. Les spécialistes de la question ont également déploré les tradipraticiens qui ne font qu’aggraver la situation. Car, « de par leur publicité mensongère, ils reçoivent beaucoup de patients qui finissent toujours par avoir des problèmes. Avant de retourner à l’hôpital , parfois un peu tard ».



