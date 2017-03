Au lendemain du départ de Jammeh, retrouvailles à Ziguinchor du groupe rebelle MFDC

L'information selon laquelle, l'ancien président gambien Yahya Jammeh était l'homme qui alimentait la rébellion casamançaise, se confirme de jour en jour. Cette défaite brutale et inattendue engendre des conséquences majeures.



Les indépendantistes casamançais qui ont vu le robinet fermé avec la chute de l'enfant de Kanilaï, ont décidé d'arrondir les angles elliptiques qui les opposent afin d'avoir la force nécessaire qui permet de pouvoir faire pression sur le gouvernement.



Actuellement scindés en plusieurs factions, les rebelles à l'origine du conflit casamançais qui a duré plus de trente ans, tentent aujourd'hui de se redynamiser. Ceci, après qu'ils sont restés pendant près de dix ans sans discussion avec les autorités gouvernementales.



Selon la source du quotidien La Tribune, les rebelles se sont rencontrés durant la journée de dimanche dernier pour étudier les voies et moyens à adopter pour réconcilier d'abord les frères ennemis rebelles. Le groupe rebelle, qui depuis 1980, avait pris les armes, accuse l'Etat sénégalais de les avoir délaissés et marginalisés.



source: la tribune