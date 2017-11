Au moins 85 morts dans l'attaque d'une mosquée en Egypte

Au moins 85 personnes ont été tuées et 80 autres blessées dans une attaque à la bombe dans une mosquée du nord du Sinaï en l'Egypte, selon l'agence de presse égyptienne Mena. L'agence, citant une source officielle, fait également état de fusillades lors de cette attaque.









Une attaque à la bombe a fait au moins 85 morts dans la mosquée Al Rawdah à Bir al-Abed dans le nord du Sinaï en Egypte. Des témoins ont ainsi indiqué avoir vu des ambulances évacuer les blessés vers les hôpitaux les plus proches. Le nombre de 80 blessés est avancé par l'agence de presse egyptienne, Mena.

L'explosion s'est produite au moment de la prière de la mi-journée. Des hommes armés ont fait sauter une bombe et ouvert le feusur les fidèles à l'intérieur de la mosquée.

Le Président Abdel Fattah al Sisi a convoqué dans l'urgence une réunion de sécurité, rapporte la télévision nationale. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national.

Les forces de sécurités égyptiennes luttent dans la région contre l'Etat islamique. Des centaines de policiers et de militaires ont déjà été tués. Les combats se sont par ailleurs intensifiés ces trois dernières années.

Les cibles privilégiées des terroristes sont les forces de sécurité mais aussi les églises catholiques égyptiennes.