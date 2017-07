Au pays natal, Me Wade attendu ce dimanche

iGFM – (Dakar) Comme prévu, Me Abdoulaye Wade devrait faire son retour à Dakar cette semaine. Dimanche prochain, plus précisément. En effet, des responsables hauts placés du côté de Mbacké, où le « pape du sopi » est attendu pour sa première sortie, ont été câblés avant-hier par la direction du Pds,

D’abord, pour les informer des détails du changement de programme, comme le révèle « Les Echos », mais aussi pour leur indiquer que c’est finalement dimanche, jour de l’ouverture de la campagne pour les législatives du 30 juillet, que Me Abdoulaye Wade arrivera au Sénégal.



Les Echos



