Audience de Farba Senghor et Pape Samb Mboup au palais, le MEEL répond: Ils ont été au palais pour recevoir un ‘’butin de guerre’’ contre notre formation politique

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Mai 2017 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|



Une forte rumeur informe que Macky SALL aurait reçu, en catimini, d’ex-frères de parti fraîchement exclus par le PDS.

Ils ont été au palais pour recevoir un ‘’butin de guerre’’ contre notre formation politique et la grande coalition, ‘’Mankoo Taxawu Senegaal ‘’ qui effraye déjà les leaders et militants de Benno Bokk Yakaar.



Le MEEL tient à leur dire que cette tentative est déjà vouée à l’échec car portant en elle même, les germes de sa propre destruction.



Le MEEL demande également à ces vils saboteurs qui prétendaient travailler pour la défaite de Macky SALL, de dire la vérité à l’opinion. C’est-à-dire qu’ils sont devenus des alliés du pouvoir et qu’ils travaillent ensemble pour le même objectif.

Le MEEL espère qu’ils auront ce courage afin de ne plus avancer masqués.



Le MEEL exhorte, enfin, ses membres et sympathisants à relever correctement le défi de la sensibilisation pour permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais de comprendre le but de la coalition afin de retrouver l’espoir qu’ils ont perdu avec le régime inopérant de Macky SALL. Un régime aux abois inconfortablement adossé sur une coalition qui se désagrège de jour en jour.



Vive le Sénégal !

Vive Mankoo Taxawu Senegaal !

Vive le PDS !



Dakar, le 7 mai 2017



Pour le bureau du MEEL,

le SG Victor Sadio DIOUF

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook