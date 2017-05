Audiences en série: Que mijote Harona Dia ? Le milliardaire, proche du Président Macky Sall et homme de l’ombre, multiplie les audiences depuis son arrivée à Dakar. Que mijote Harona Dia qui a ainsi reçu à plusieurs reprises Thierno Alassane Sall ?

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Libération révélait que le milliardaire établi au Burkina Faso et proche parmi les plus proches de Macky Sall, est à Dakar depuis quelques jours pour préparer les militants en direction de la campagne des législatives du 30 juillet prochain.



Harona Dia qui avait lancé un appel aux ministres et directeurs généraux leur demandant de descendre sur le terrain, est en train d’accomplir un travail très important mais en toute discrétion.



Selon nos informations, il a reçu à plusieurs reprises Thierno Alassane Sall, l’ancien ministre de l’Energie qui a quitté son poste avec fracas. Qu’est-ce qui s’est dit durant ces multiples tête-à- tête ? Mystère et boule de gomme. Le mystère entoure aussi le long entretien que Harona Dia a eu avec la mairesse socialiste de Podor, Aissata Tall Sall.



Les mêmes sources renseignent que l’homme d’affaires a aussi reçu Aliou Sall, le frère du Président qui fait l’objet d’attaques injustement commanditées depuis les plus hautes sphères du Palais présidentiel.



Moustapha Cissé Lo a été également reçu par Harona Dia qui aussi beaucoup échangé avec des leaders de la diaspora. A noter que lors de son précédent séjour à Dakar, celui qui a eu un droit à un ‘’berndé’’ de la famille Tall, avait reçu la présidente du Conseil départemental de Bambey, Aida Mbodj.



Cheikh Mbacké Guissé

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook