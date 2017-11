Audio : Daba Lô, la mère d’Assane Diouf: "J'implore le pardon de la communauté mouride (...) Fou neek dem na fa*"

Daba Lô, mère d’Assane Diouf implore le pardon de la communauté mourides et révèle que son fils ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. «J’ai consulté les marabouts et les voyants. Et partout où je me suis rendue*, on m’a dit que mon fils n’est pas maître de ses facultés et qu’il a été marabouté ».



Assane Diouf, arrêté par la DIC, est accusé d’avoir tenu des propos injurieux envers la communauté mouride et plus particulièrement, son porte-parole, Serigne Bass Abdou Kadre via facebook. Après la publication de la vidéo incriminée, des individus se réclamant de la confrérie, ont effectué une descente chez lui pour lui faire sa fête.



Face à la menace de plus en plus grandissante, la police de Guédiawaye a été obligée d’intervenir pour l’exfiltrer. Quelques heures plus tard, il a réagi à travers un live sur Facebook de sa « consœur », Françoise Helene Gaye, mais c’était pour réitérer ses attaques contre le porte-parole de Touba.