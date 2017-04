Audio:Incendie au Daaka: un jeune fumeur serait à l'origine du feu meurtrier

L'information a été donné par un auditeur de la RFM qui a donné l'information. Du témoignage de Papa Thioye, '' c'est un jeune garçon qui a été surpris en train de fumer et qui a lancé un brin d'allumette sur la paille''. En effet, le garçon en question a été malmené par la sécurité du Daaka a voulu se venger. Il faut rappeler qu'il est formellement interdit de fumer dans ce lieu de culte. Mais selon d'autres témoins et pèlerins, tout est parti du feu qu'utilisent certains pour faire la cuisine et qui ne prennent pas souvent les mesures adéquates pour éviter le pire.

