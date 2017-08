Audio-Urgent : Assane Diouf confirme son rapatriement à Dakar le mercredi prochain

Les choses sont maintenant claires pour Assane Diouf. Comme l’a annoncé L’Observateur dans sa parution de ce lundi 28 août, les jours de séjours l’insulteur du Président Macky Sall et de ses collaborateurs sont plus que jamais comptés aux Etats-Unis.



Le célèbre des "live" incendiaires à l’encontre des hautes autorités du pays frappé par des mesures d’expulsion pour séjour illégal en terre américaine arrive le mercredi prochain à Dakar.



L’information vient d’être confirmée par le mis en cause en question qui intervenait en live sur son compte facebook administré par sa femme lui permettant de faire probablement son dernier show.



Comme à son habitude, il a encore pilonné des propos outrageux dans le « Macky ».



Mais dans sa déclaration il se vaut claire: « Je ne vais jamais reculer dans mon combat contre le régime de Macky Sall quitte à y laisser ma vie. Qu’ils se préparent, j’arrive le mercredi prochain à Dakar ».



Ecoutez sa réaction