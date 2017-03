Audiovisuel: Sentv également mis en garde par la CNRA

Le dossier Walf clos, l’instance a pointé du doigt la Sentv au sujet de « l’intrusion de la politique dans la transmission en direct d’une manifestation sportive ». Et de rappeler qu'« à l’occasion de la retransmission en direct d’une manifestation sportive consacrée à la lutte, le plateau de la Sentv a servi de tribune aux animateurs-commentateurs pour relayer des propos personnels, faire valoir leurs sentiments sur des sujets à caractère politico-judiciaire concernant Khalifa Sall et Bamba Fall respectivement maire de ville de Dakar et de la commune de la Médina ».



Pour les services de Babacar Touré, « de telles pratiques constituent une violation de la réglementation et des principes régissant les acteurs des médias notamment l’article 18 du cahier des charges précité et l’article 17 du même texte ».



Le CNRA attire l’attention des titulaires d’autorisation de diffusion de programmes audiovisuels, sur leur responsabilité relative aux contenus des émissions proposées au public. Ce, sur la base de violations de dispositions du cahier de charges, qui ont été constatées récemment.



« La conception de la programmation de telles émissions doit se faire dans le respect de la réglementation qui assujettit à un profond sens de la responsabilité et préparation particulière de la part des intervenants à l’antenne, particulièrement lorsqu’il s’agit des sujets sensibles ou d’affaires objet de procédures judiciaires en cours », a déclaré M. Touré.



Cependant, selon lui, ces exigences ne sont pas toujours respectées au niveau des médias audiovisuels.



Liberation