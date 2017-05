Audition Abdoulaye Baldé renvoyée à mardi prochain

Aujourd’hui, Abdoulaye Baldé ne fera pas face aux juges de la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). D’après des sources, l’audition a été renvoyée à mardi prochain, sur demande de Me Demba Ciré Bathily, un des conseils du maire de Ziguinchor.



L’avocat doit en effet plaider dans l’affaire Khalifa Sall qui passe aujourd’hui devant la chambre d’accusation. Il s’y ajoute que Me Pape Diockou, un autre conseil de Baldé, se trouve présentement en France.



Pour rappel, le leader de l’Union des centristes du Sénégal et son épouse Aminata Gassama sont inculpés pour corruption et enrichissement illicite portant sur 5 milliard de francs Cfa depuis août 2014. Alors que l’instruction devait durer six mois, elle a été prorogée plusieurs fois. Cependant, les choses ont commencé à bouger depuis lundi dernier avec la convocation de Mme Baldé, qui a été entendue pendant trois tours d’horloge.



Les proches de l’édile de Ziguinchor qualifient ces convocations d’acharnement et d’intimidation car elles interviennent à la veille des investitures pour les Législatives du 30 juillet prochain.



Enquête