Audition d’Assane Diouf : Sa réponse aux policiers sur ses insultes

L’insulteur public qui a été débarqué avec quelques autres compatriotes sénégalais, ce mercredi vers les coups de 2 heures. Il a été entendu cet après-midi par la Brigade d’Intervention Polyvalent (BIP), sur la question des injures et du terrorisme.



«Sur les injures, Assane Diouf a répondu qu’aux USA, insulter un président n’est pas un délit. Sur la question du terrorisme, c’est un mauvais procès qu’on lui fait», a informé Me El Hadji Diouf.



Selon le tonitruant avocat, «Assane Diouf est un homme fort. Il est jovial. Il impressionne même les policiers. Ce n’est pas ça qui peut l’impressionner. C’est un Ndiouffène. On ne peut pas l’intimider. Il est à l’aise. Il a la conscience tranquille».



Landing DIEDHIOU, Leral.net