Audition dans le fond : Khalifa Sall devant le juge vendredi prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017

Après son inculpation et son placement sous mandat de dépôt par le Doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar, le maire de Dakar, Khalifa Sall, sera auditionné dans le fond du dossier, vendredi prochain.

Selon des sources de Seneweb, il sera extrait de sa cellule de la prison de Rebeuss et sera entendu à partir de 9 heures. L’occasion sera saisie par ses avocats pour formuler des « contestations sérieuses » comme l’avait soutenu, hier, Me Aïssata Tall Sall et éventuellement, pour déposer une demande de mise en liberté provisoire.



Seneweb.com



