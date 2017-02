Audition sur le fond dans l'affaire de la Maison du Ps: Bamba Fall nie les faits et charge Tanor Dieng

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2017 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Le maire socialiste de la Medina a été entendu hier, dans le fond du dossier, par le doyen des juges Samba Fall, dans l’affaire du saccage de la Maison du Parti Socialiste. Face au magistrat, Bamba Fall a plaidé, sans surprise, non coupables.



Selon des sources proches du dossier, il est resté sur ses dénégations, estimant que tout ce qu'ils endurent, lui et ses co-inculpés, est à mettre dans le cadre d'une mascarade politique orchestrée par le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng. Ce qui l'aurait poussé à dire qu'il ne pardonnera jamais à Tanor Dieng tout ça et qu'il s'en remettait à Dieu, comme l'avait fait son homonyme (Cheikh Ahmadou Bamba) face aux colons.



Après l'audition du maire de la Médina, ses avocats en ont profité pour introduire une demande de liberté provisoire. Ils sont confiants que le Doyen des juges d'instruction accédera à leur demande pour la bonne raison que ce dossier est vide.



(Source: L'Obs)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook