Augustin Senghor (Président de la FSF) « Satisfait du bilan, en attendant l’AGE du 12 août prochain » La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a procédé hier à son assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de l’année 2016 écoulée. Et à la fin de cet exercice, le président sortant, Augustin Senghor a dit sa satisfaction quant au bilan présenté et a annoncé la date de la prochaine AG élective.

Elle est fixée à la date du 12 août prochain, sous recommandation de la commission électorale.



Dans son discours, le président de la Fédération sénégalaise de football a d’emblée tenu à expliquer que « cette AG, était une assemblée statuaire annuelle afin de procéder à l’exercice de reddition de comptes. Rendre compte à nos mandants, les délégués des différentes ligues régionales, du travail accompli pendant tout cet exercice 2016. Mais aussi rendre compte de la gestion financière, et surtout, faire approuver notre rapport ».



Avant d’éclairer la lanterne des participants en ces termes : « Nous avons abordé certaines questions particulières relatives à la date de la prochaine AG. Cette Assemblée générale élective a été finalement fixée au 12 août 2017, sur recommandation de la commission électorale ».



Augustin d’évoquer « les avancées réalisées en termes d’infrastructures. Et le bilan financier avec un résultat exceptionnel de 55 355 145 francs CFA, nous a permis de doter les clubs respectant certains critères, de subventions à même de les aider à bien mener leurs activités ».



Et de poursuivre, « nous avons eu à échanger, de long en large, avec les ligues régionales sur les préoccupations de l’heure, dans le cadre de la vulgarisation du football à la base. On sait aussi que nous sommes parvenus à faire en sorte que le ballon roule partout au Sénégal. Mais cela n’est pas sans difficultés, parce que ça nécessitait de plus en plus de moyens ».



Et de se réjouir que tout se soit déroulé dans une bonne ambiance. « En somme, l’ambiance qui a prévalu était bon enfant, aussi sérieuse que studieuse. Nous avons eu à aborder toutes les questions sans tabous. Nous avons eu à régler certaines questions liées à des débats qui étaient sur la place publique, concernant les sponsors, l’équipementier, et les financements de la fédération. Et tout est fait dans la transparence. Globalement, c’est une AG qui s’est bien tenue », a conclu M. Senghor.





