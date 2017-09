Augustin Senghor: " Si le Sénégal ne se qualifie pas, ce serait un gâchis " Une Coupe du Monde sans le Sénégal? Me Augustin Senghor, Président de la Fédération Sénégalaise de football (FSF) l'assimilerait à un gâchis. C'est pourquoi l'angoisse monte, même si le patron du football sénégalais se dit satisfait de la prise de position de la FIFA, qui a décidé que le match Afrique du Sud/Sénégal sera rejoué au mois de novembre.

Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, ne pas se qualifié au mondial Russe, ce serait un total gâchis. Lui qui s’est prononcé samedi, en marge de la finale de la Coupe du Sénégal, match remporté par Mbour Petite Cote.



« Nos exigences sont toujours les mêmes. Ce que nous voulons, c’est de nous qualifier à la Coupe du monde. Autant que les autres équipes, nous avons envie d’y aller », explique le président du FSF.



Il reconnaît que cette génération de Sadio Mané et de Diao Baldé Keita et compagnie ont envie de participer à une Coupe du monde. C’est bien d’ailleurs une opportunité à exploiter après la décision prise par la Fifa de rejouer le match face à l’Afrique du Sud.



M. Senghor affirme : "si malgré cette décision là, on n'arrive pas à se qualifier, ce serait un énorme gâchis. Il faut le dire comme tel".



Le président de la fédération se dit satisfait de la décision de la Fifa, de faire rejouer le match contre l’Afrique du Sud.



L’AS

