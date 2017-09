Augustin Tine, ministre des Forces armées : "L’engagement de l’Eglise aux côtés des populations mérite d’être salué"

« L’engagement de l’église aux côtés des populations mérite d’être salué », a dit le représentant du Macky Sall. A l’en croire des résultats palpables se voient au niveau de l’éducation, de la santé et de la promotion de l’être humain. Au Sénégal, toutes ces dix dernières années, Caritas engage près de 4 milliards de francs pour venir en aide aux populations notamment pendant les périodes de soudure. Cette association est également dans l’installation des forages d’eau dans les zones reculées du pays et dont l’accès à l’eau potable n’est pas facile.



Dans ce sens, d’ailleurs, il a déclaré que le président Macky Sall serait très heureux de recevoir les conclusions de la rencontre qui durera trois jours. La rencontre se tient au King Fahd Palace avec plus de 200 participants, évêques et Cardinaux de tous les quatre coins de l’Afrique. Elle a enregistré également la participation des principaux responsables de Caritas dans le monde.



La rédaction de Leral.net