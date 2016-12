Augustin Tine sur une éventuelle intervention en Gambie « Le Sénégal prendra toutes ses responsabilités »

Le Sénégal prendra ses responsabilités à propos d’une éventuelle intervention Sénégalaise en Gambie étant donné que le Sénégal est pressenti pour prendre le commandement des forces de la Cdeao pour déloger Yaya Jammeh s’il s’entête à rester au pouvoir.



En phase avec la Cdeao l’Union Africaine et le Nations Unies, le ministre de rappeler que « le président Jammeh a dirigé la Gambie pendant 22 ans ».



« Il aura été aux élections pour lesquelles les règles avaient été posées par lui-même, aujourd’hui qu’il a perdu et que M. Barrow a gagné, je crois comprendre que le président Jammeh entendra raison. Et que le 19 janvier il laissera la place à M. Barrow, le président élu. C’est la volonté de la Cdeao et aussi du monde entier. Il a perdu, il doit accepter qu’il a perdu » insiste le ministre de force armées face à la presse.