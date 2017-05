Australie: une sénatrice allaite son bébé en pleine séance

Larissa Waters avait accouché une dizaine de semaines plus tôt. Il y a un an, elle s'était battue pour permettre aux parents de s'occuper de leur enfants pendant les séances.

Une parlementaire donnant le sein à son enfant tout en participant à l'élaboration des lois. L'image est encore rare mais en Australie, elle est devenu réalité. Larissa Waters, sénatrice écologiste est devenue la première femme à allaiter dans l'hémicycle, raconte The Independant.



Alors qu'elle avait accouché une dizaine de semaines plus tôt, d'une petite Alia Joy, Larissa Waters s'est donc rendue en séance, avec sa fille, avant de l'allaiter. Un geste symbolique puisque la parlementaire s'était battue l'année dernière pour élargir la législation en la matière.



Une première historique

L'allaitement est en effet autorisé dans le Parlement depuis 2003, selon The courrier Mail mais jamais aucune parlementaire n'y avait procédé. Larissa Waters avait lutté pour étendre la législation et permettre aux jeunes parents de s'occuper des enfants pendant les séance, alors que jusqu'à présent ils devaient donner une procuration à des collègues pour pouvoir prendre part au vote.



Il y 8 ans, une autre membre du parti écologiste, Sarah Hanson-Young, s'était faite retirer de ses bras son enfant de deux ans, conduit hors du Sénat.



"Je suis si fière"

Sur sa page Facebook, la femme politique s'est félicitée de cette avancée. '" Je suis si fière que ma fille Alia soit le premier bébé à être allaité dans le Parlement fédéral. Nous avons besoin d'endroits plus accueillant pour les familles, d'endroits plus flexibles, et de services de garde abordables pour tous".



source: L'Express



Une autre parlementaire Katy Gallagher, a expliqué à Sky News que ce moment méritait d'être célébré. "Les femmes le font dans les parlements tout autour du monde. C'est bien de voir que cela peut désormais arriver au Sénat.(...) Les femmes vont continuer d'avoir des enfants et, si elles le désirent, de continuer de faire leur travail et d'être au travail tout en prenant soin de leur bébé"