Auteur d'une série de vols entre Dakar et Saint-Louis: La bande à Boy Ndiaye condamnée entre 15 et 20 ans de travaux forcés

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

La Chambre criminelle de Dakar du Tribunal de Grande instance de Dakar a infligé des peines diverses aux membres d'une bande, auteur de plusieurs cambriolages de commerces et d'établissements financiers à Dakar, Thiès , Bambey et Saint- Louis, entre 2010 et 2011.



Mamadou Ndiaye dit Boy Ndiaye, le chef de gang, a écopé de 20 ans de travaux forcés. Ses lieutenants Cheikhouna Diakhaté, El Hadji Abdoul Aziz Bâ, Abib Niakh et Alioune Badara Cissé sont condamnés à 15 ans de travaux forcés.



La même peine a été infligée à Malamine Touré dit Bara et Alé Diagne, les deux taximen qui transportaient la bande lors de leurs expéditions. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, de vols en réunion commis la nuit avec effraction...



(EnQuête)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook