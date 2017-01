Autopsie : Feu Ablaye Mbaye décédé d'une mort subite naturelle

L'autopsie médico-légale post mortem a révélé que le chanteur fassois Ablaye Mbaye est mort d’une mort subite naturelle après s’être effondré sans crier gare dans le studio « 1000 mélodies » de Baba Hamdy à Grand Dakar.



La mort ne prévient pas. Et elle n’a pas prévenu Ablaye Mbaye qui était en train de peaufiner son nouvel album qui ne sortir que de façon posthume. Le choc a été très brutal d’abord pour le claviste Babaa Hamdy et ceux qui étaient dans le studio « 1000 mélodies » ou encore le chanteur Fallou Dieng et Cie qui avaient dîné la veille avec leur jeune frère de toujours. Ensuite pour Yousssou Ndour qu’Ablaye Mbaye avait appelé ces derniers jours pour lui faire écouter certains morceaux de ce même album.



Mais, la grande surprise a été certainement notée du côté de la maman du chanteur qui a appris la nouvelle à la télévision comme tout téléspectateur anonyme, quelques jours après le décès de Dame Mbaye, le père d’Ablaye Mbaye. A DIEU nous appartenons et à DIEU nous retournerons. Que DIEU ait pitié de son âme et lui offre le Firdaws.



Massène DIOP Leral