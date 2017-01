Autoroute Dakar-Diamniadio: L'étonnante "baraka" de Eiffage

L'attribution du marché de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio relative à l'exécution de la seconde phase du projet pour son prolongement jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne (AIBD), a aussi fait du bruit. Le choix de Eiffage pour la gestion du marché n'a pas fait que des heureux. Des acteurs se sont étonnés de l'insistance de l'Apix à vouloir coûte que coûte offrir le marché à Eiffage, d'autant que le premier tronçon avait soulevé une polémique quant aux conditions d'attribution et au coût du marché.



"Il est étonnant que le nouveau régime, qui a fait de la bonne gouvernance et des audits son cheval de bataille, n'ait pas jugé utile de regarder de près ce contrat qui porte sur l'infrastructure la plus coûteuse du Sénégal", dénonce-t-on. Tout en soupçonnant un gré à gré autour de ce marché de près de 80 milliards Fcfa en faveur de Eiffage.



L'Obs