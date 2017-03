Autoroute Ila Touba: Deux individus arrêtés pour vol de carburant

La brigade de gendarmerie a déféré hier, au parquet de Thiès, deux individus pour vol de sur le chantier de l'autoroute Ila Touba. Les hommes en bleu ont été informés de vols de carburant dans l’un des plus grands chantiers du président Macky Sall.



L'enquête aussitôt ouverte, le commandant Bâ et ses hommes ont mené une opération dans la forêt classée de Sindia. Celle-ci, c'est révélée fructueuse car, les deux malfaiteurs ont été pris la main dans le sac. En plus des bidons de carburant, les bandits avaient par devers eux, des armes à feu de fabrication artisanale, dse munitions, du chanvre indien, entre autres. Leur "matériel de travail" a également été confisqué, en attendant d’être présenté au procureur.



Il ressort de l'enquête que les mis en cause se livraient au vol et à la vente du carburant à des transporteurs de la région. Les receleurs sont avertis.