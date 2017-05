Avancée de la mer à Guet-Ndar: L'Armée au secours des populations

Cette opération vise tout simplement à protéger des édifices en danger. Une intervention, déroulée en prélude au lancement des travaux de la digue de protection dont l'étude d'impact environnemental est en cours de finalisation et qui devra permettre de mettre, momentanément hors de danger, l'école élémentaire Cheikh Touré actuellement dans un état de délabrement total, une mosquée du sous-quartier Dakk et plusieurs concessions en péril.



Le maire Amadou Mansour Faye a fait le déplacement. "Le Génie militaire et les sapeurs-pompiers sont appuyés par toutes les structures privées qui travaillent au niveau de la commune telles que Soseter, la Svtp pour mobiliser le sable disponible et les sacs à terre qui nous viennent de la direction de la Protection civile. Cela permettra d'atténuer la menace", a déclaré le maire de Saint-Louis.



L'édile de la vieille ville s'est rendu au niveau des maisons endommagées par la furie des vagues, reconnaissant les conséquences néfastes de la situation. Il a rassuré les familles. "Nous pensons que dans les deux jours, les brèches ouvertes par les vagues seront stabilisées. Nous réitérons la détermination de la Commune de Saint-Louis à protéger les populations de cette partie de la Langue de Barbarie", a conclu le maire.



L'As