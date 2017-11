Avec comme première destination l’Inde : La compagnie aérienne Emirates se veut être un partenaire-clé dans les relations indo-sénégalaises Avec plus de 175 vols par semaine entre Dubaï et l'Inde et 6 millions de passagers entre Dubaï et l'Inde, la compagnie aérienne Emirates veut être un partenaire-clé des relations indo-sénégalaises. C’est du moins, ce qui ressort des propos de Christophe Leloup, Directeur d’Emirates à Dakar, lors d’un déjeuner auquel il a convié la presse, ce mercredi 22 novembre.

« L’Inde est notre première destination. Et la relation entre le Sénégal et l’Inde est en pleine croissance et, est importante. Autant l'Inde s’intéresse à la destination Sénégalaise, autant le Sénégal s’intéresse à la destination de l’Inde. Et dans cette relation bilatérale, Emirates souhaiterai être un partenaire pour les deux parties », a soutenu le directeur de Emirates Sénégal, dès l’entame de ses propos.



Pour lui, culturellement, l’Inde et le Sénégal partagent des points communs, alors il est important pour sa compagnie qu’à travers Dubaï, les passagers rallier l’Inde. Aussi, ajoute-t-il, « sur le marché sénégalais, les produits en provenance de l’Inde présentent un rapport qualité-prix que les Sénégalais n’ignorent pas, surtout dans le secteur de la pharmacie ».



Abordant la contribution de l’aéroport international Blaise Diagne (AIDB) à leur travail, il explique « qu’avec une telle infrastructure aussi moderne, l’AIBD n’est pas bénéfique que pour les passagers qui transitent mais aussi pour nous, compagnie aérienne, elle plus commode. Nous pensons qu’il y aura des vols régionaux pour déverser les passagers dans les autres zones ».



Lors de cette rencontre, Son Excellence l’Ambassadeur de l’Inde en terre sénégalaise, Rajeev Kumar est revenu sur l’importance de l’exportation de l’acide phosphorique des Industries chimiques du Sénégal (ICS). « On achète 95% de l’acide phosphorique des ICS. Depuis 1982, suite aux problèmes qu’avaient les ICS, l’Inde investit pour acheter l’acide », a-t-il soutenu.



Fier de revenir sur leur collaboration avec les ICS, SEM l’ambassadeur déclare qu’une dizaine d’entreprises indiennes privées est présente au Sénégal, dans le secteur de l’agriculture, de l’électrification rurale, de l’alimentation, du transport, de l’éducation… Avant d’estimer le volume des échanges à 1 milliards de dollars soit 500 milliards de francs Cfa.



Cependant M. Kumar a fait savoir que leur seul problème au sénégal réside dans l’exportation des produits sénégalais en Inde. Et pour permettre aux Sénégalais d’exporter plus en Inde, Son Excellence a fait savoir que les produits sénégalais peuvent être importés en Inde sans taxes. Signalant par ailleurs que 150 Sénégalais vont en inde pour faire des affaires, il soutient que les visas d’affaires et d’emplois pour l’Inde sont gratuits. Avant de parler de la formation High tech, pour les professionnels pour une durée de 3 à 6 mois et des bourses d’études de 3 voire 5 ans en sol indien.



Son Excellence Rajeev Kumar n’a pas terminé son allocution sans parler de la culture. « Quand je suis venu au Sénégal en 2015, on m’a dit que les films indiens sont très suivis. J’ai eu aussi à rencontrer des gens à Pikine qui parlaient le hindi, et je me suis dit que c’était magnifique, ils dansaient bien aussi. C’est pourquoi en janvier-février de cette année, j’ai initié le festival Teranga pour vous Sénégalais, avec votre fameux Teranga sénégalaise et pour nous aussi, car notre drapeau s’appelle Teranga », conclura-t-il.









