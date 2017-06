Avec deux candidats sur la liste nationale de Bby, Rufisque mieux servi que lors de la 12e Législature

Avec le maire de Bambilor Ndiagne Diop porté, à la surprise générale à la 27e place de la liste nationale et Seydou Diouf, secrétaire général du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté (Ppc) le précédant de quelques places, le département de Rufisque se retrouverait avec quatre députés en cas de victoire sur la majoritaire et la proportionnelle de Benno Bokk Yakaar.



Alors que ou la 12e Législature pour laquelle Mar Diouf, ancien maire de Bargny, était passé au niveau national, rejoignant ainsi le président du Conseil départemental Souleymane Ndoye de l’Apr et Oulèye Diao du Parti socialiste à l’hémicycle. Pour cette fois encore, le duo Apr-Ps a été privilégié au niveau départemental malgré les ambitions affichées des partisans de l’Alliance des forces de progrès (Afp) et ceux de de Abdourahmane Seck Homère.



Un léger réaménagement s’est opéré toutefois puisque Aminata Kadam, responsable Ps à Yène du maire Gorgui Ciss, est inscrite derrière le président du Conseil départemental sur la liste majoritaire. Du coté de Mankoo Taxawu Senegaal, c’est Oumar Cissé vision Rufisque, partisan d’Initiatives2017, qui dirige la liste départementale que complète Aminata Diop de Rewmi. Alioune Mar, maire libéral de Rufisque ouest, dirige la liste départementale de la coalition gagnante Wattu Sénégal. C’est la responsable libérale à Diamniadio, Ndèye Ngoné Guèye, qui vient en seconde place sur la liste départementale. Alors que Daouda Niang, maire de la ville, patauge à la 48e place de liste nationale.



