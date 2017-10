Avis d'expert : "La cybercriminalité constitue un enjeu de défense nationale"

Le consultant en management des systèmes d’information et cyber-sécurité, Baidy Sy a appelé le gouvernement du Sénégal à prendre en compte la cybercriminalité qui, selon lui, « constitue un enjeu de défense nationale ».



Il s’exprimait ainsi à l’occasion de la cérémonie de dédicace de son ouvrage « En route vers l’émergence, le Sénégal face au défi de la cybersécurité ».



La manifestation s’est déroulée en présence du ministre d’Etat, le Pr Serigne Diop, auteur de la préface du livre et de l’ex ministre de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions, Mansour Sy.



‘’ La cybersécurité n’est plus uniquement une affaire des spécialistes ‘’, a-t-il indiqué, soutenant que ‘’les technologies de l’information et de la communication(TIC) sont devenues incontournables dans la vie des individus ‘’.



‘’ Toutefois la plupart des usagers en ignorent les tenants’’, a rappelé le professeur Baïdy Sy.



D’où la parution de ce livre qui ‘’ dans un langage simplifié et accessible ‘’ a pour vocation de ‘’sensibiliser quant aux risques auxquels les individus peuvent faire face en faisant usage des outils informatiques ‘’.



Aps