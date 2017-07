Avis du Conseil constitutionnel : Près de 700 000 électeurs votent avec les documents autres que la carte biométrique

Le Conseil constitutionnel a donné un avis favorable à la proposition du Président Macky Sall de faire voter les lecteurs n’ayant pas reçu leurs cartes d'identité et d'électeur biométriques, le 30 juillet. Environ 700 000 citoyens sont concernés par cette mesure, selon le quotidien L’Observateur. Ainsi, ils peuvent le jour du scrutin avec de leur récépissé accompagné soit d’une carte d’identité numérisée, soit de d’une carte d’électeur numérisée, soit d’un de passeport.



S’agissant des électeurs qui se sont inscrits pour la première fois et qui ne détiennent pas l’un des documents (la carte d’identité numérisé, carte d’électeur numérisée, passeports), il peuvent voter sur présentation de leur récépissé accompagné d’un document d’immatriculation délivré par les services du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique permettant de les identifier.