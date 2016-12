Awa Caba , ingénieure et ingénieuse ! Ingénieure en conception informatique, Awa Caba est membre fondatrice de Jiguene Tech Hub Senegal et CEO de Soreetul. Découvrez le parcours atypique d'une femme qui s'est hautement distinguées dans les domaines de la science et de la technologie.



Lundi 26 Décembre 2016



