Awa Guèye (vice-présidente de l'Assemblée nationale) lance un appel aux militants de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ne sont pas investis, à faire preuve de dépassement

Suite à la publication des listes à la députation, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Awa Guèye, a fait ce week-end une sortie médiatique pour demander aux militants de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ne sont pas investis, de faire preuve de dépassement, et de faire bloc autour du Chef de l'Etat.



La première vice-présidente de l'actuelle législature est ainsi sortie de son silence pour inviter ses camarades de parti non investis, à continuer de soutenir le Président Macky Sall.



"Nous sommes 165 députés sur une population de plus de 13 millions d'habitants. Donc, tout le monde ne peut pas être député. Ce que je voudrais dire aux gens qui ne sont pas investis, c'est de faire preuve de dépassement, de s'engager et de rester mobilisés comme un seul homme auprès du chef de l'Etat", a-t-elle déclaré.



C'est dans ce sens qu'elle a mis en exergue les réalisations du président de la République qui, à l'en croire, "sont largement suffisantes pour que les populations continuent de lui faire confiance".



Par ailleurs, la région de Kaolack a eu son quota par rapport aux choix des futurs députés qui vont la représenter à la 13e législature. Etant parmi les investis dans le Saloum sur la liste départementale et nationale, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale a remercié le Président Macky Sall de l'avoir choisie comme candidate aux élections législatives 2017.



"Je remercie le président de la République d'avoir placé sa confiance en ma modeste personne et je lui renouvelle mon engagement et ma détermination pour me battre aux côtés de ma sœur, le ministre Mariama Sarr, l'honorable député Khoureichi Niasse et l'ensemble des personnes investies à Kaolack".



Tribune