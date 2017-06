Awa Ndiaye “n’a pas ordonné le retrait des listes du site de la Dge”

Aussitôt publiées que déjà, les listes des candidats à la députation pour les élections législatives du 30 juillet ne figurent plus sur le Site officielle de la Direction général des élections (Dge). Et aussitôt, tous les regards se sont braqués sur la Commission des données personnelles (Cdp).

Mais peine perdue. Car les Services de Awa Ndiaye, Présidente de la Cdp, sont sortis de leur réserve pour apporter la vraie version des faits afin que nul n’en ignore. Selon Mamadou Niane, Directeur des affaires juridiques de la Cdp, c’est erroné de dire que le retrait des listes des candidats investis pour les élections législatives de 2017 est du ressort de la Commission des données personnelles. Non. Déclare-t-il dans les colonnes du Le Quotidien.

A l’en croire, ce n’est pas la Cdp qui a donné l’ordre ou passé à l’acte. “Nous n’avons pas ordonné le retrait des listes du site de la Dge”, s’est-il voulu catégorique.

Voilà qui est clair. En effet, alors que le Directeur général des élections soutenait avec force et indexait la Cdp lors de la rencontre avec le Conseil national de régulation de l’audiovisuelle (Cnra), la sortie de Mamadou Niane sonne comme un démenti “formel” à l’endroit de Thiendella Fall.

Une affaire qui risque de connaître des rebondissements à quelques jours du scrutin du 30 juillet prochain.

Actusen.com



