Awa Niang, 2e Questeur : « les contradictions et les prises de bec à l’Assemblée symbolisent la vitalité de la démocratie sénégalaise » Awa Niang, qui a été reconduite hier jeudi, comme 2e Questeur à l’Assemblée nationale, estime que le bilan de la XIIe législature est satisfaisant et reconnaît aussi que c’est normal qu’on puisse voir des contradictions et des prises de bec dans le cadre de vitalité démocratique.



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2017 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|



